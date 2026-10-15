В Кремле заявили, что Молдавии для восстановления диалога с РФ нужно отказаться от русофобской линии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Молдавии для восстановления диалога с Россией необходимо отказаться от русофобской линии, декларировать свою заинтересованность в выстраивании отношении и отпустить политзаключенных, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В этом нет ничего сложного, это очень просто. Для этого просто необходимо отказаться от линии, в основе которой лежит русофобство. Для этого необходимо отпустить политзаключённых, хотя бы выпустить мать двоих детей Евгению Гуцул. Просто исходя из гуманитарных соображений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие шаги со стороны молдавских властей могли бы помочь восстановить диалог с Россией.

"Нужно просто декларировать свою заинтересованность в выстраивании добрых отношений с Россией. Россия всегда к таким декларациям относится положительно, приветствует их и готова пойти по пути нормализации отношений и выстраивания действительно взаимовыгодного сотрудничества", - отметил представитель Кремля.