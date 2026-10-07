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Молдавия настаивает на полном выводе российских войск из Приднестровья

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Кишинев продолжает настаивать на полном выводе российских войск из Приднестровского региона, заявил журналистам вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь.

"Я хотел бы напомнить тем, кто выступает за присутствие российских войск, об обязательствах России в Стамбуле в 1999 году (вывести войска из Приднестровья), и хотел бы опровергнуть еще одно заблуждение. Они пытаются объединить российское военное присутствие в одну категорию и оправдать его соглашением 1992 года (о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье). Мы должны понимать, что так называемая миротворческая миссия состоит из двух компонентов, которая из миротворческой миссии превратилась в миссию по разделению, и не выполняет свой мандат добросовестно, а находится на территории Молдавии на основании соглашения 1992 года, как и военное присутствие оперативной группы ОГРВ, не имеющее законных оснований. Мы продолжаем настаивать на выводе этих сил из Молдавии", - заявил Киверь.

Киверь подчеркнул, что "не стоит путать военное присутствие России с миротворческой операцией, так как нет никаких законных оснований для пребывания на территории Молдавии Оперативной группы российских войск (ОГРВ)".

"Незаконное присутствие войск России не может стать законным из-за неправильного толкования заявления Евросоюза. Очень хорошее заявление Брюсселя неправильно истолковали и придали ему пропагандистский характер те, кто продолжает выступать за российское военное присутствие на территории Молдавии. Напротив, в Брюсселе сказали, что нынешнюю ситуацию не признают, и продвижение Молдавии по пути европейской интеграции создаст устойчивую и гораздо более привлекательную основу для реинтеграции страны", - прокомментировал Киверь реакцию посольства России в Кишиневе на высказывания Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Каи Каллас.

Вице-председатель Еврокомиссии сказала 5 октября, что "Приднестровье не станет препятствием на европейском пути Молдавии". Посольство России в Молдавии заявило, что "в Брюсселе фактически согласны с присутствием на территории ЕС российских войск".

Молдавия Евросоюз Приднестровье ОГРВ Валерий Киверь Кая Каллас
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