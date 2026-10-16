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Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление

Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти компаний во временное управление
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал продолжением тренда передачу активов пяти иностранных компаний во временное управление и отметил, что все они из недружественных стран.

"Это продолжение тренда. Все эти компании из недружественных стран, и это их происхождение было одним из факторов, который принимался во внимание при принятии решения", - сказал Песков, комментируя соответствующее решение Владимира Путина.

"Собственно, речь идет о тех странах, которые принимают участие в незаконном удерживании российских денег, российских авуаров. Это те страны, которые принимают участие в незаконной экспроприации собственности российских компаний у себя и так далее и тому подобное. То есть недружественные в полном смысле этого слова", - объяснил он.

Путин передал в управление очередную группу активов европейских компаний с совокупной годовой выручкой свыше 50 млрд рублей. Как говорится в указе от 15 октября, ООО "Управляющая компания "Центр капитал" получило во внешнее управление АО "Каппа Рус", АО "Таркетт", ООО "Менсен Пакаджинг СНГ", ООО "Онтэкс ру" и ООО "Эивосис Пэкэджинг Кубань".

Дмитрий Песков Владимир Путин АО "Таркетт"
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