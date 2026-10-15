Путин передал в управление активы европейских компаний с выручкой свыше 50 млрд рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин передал в управление очередную группу активов европейских компаний с совокупной годовой выручкой свыше 50 млрд рублей.

Согласно указу главы государства от 15 октября, который опубликован на портале нормативно-правовых актов, ООО "Управляющая компания "Центр капитал" получило во внешнее управление АО "Каппа Рус", АО "Таркетт", ООО "Менсен Пакаджинг СНГ", ООО "Онтэкс ру" и ООО "Эивосис Пэкэджинг Кубань".

Идентификаторы УК "Центр капитал", помимо названия, в документе не приводятся. В ЕГРЮЛ есть две действующие компании с таким названием, одна из них учреждена в этом году в Москве Маратом Мирхайдаровым, вторая зарегистрирована в Казани и с 2013 года осуществляет деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

АО "Каппа Рус" с выручкой 16,5 млрд руб. за 2025 г. (здесь и далее - данные "СПАРК-Интерфакс") - крупный производитель бумажной упаковки, до 2023 г. было дочерней компанией крупнейшего в Европе игрока этого рынка, ирландской Smurfit Kappа Group. В 2023 г. Smurfit Kappа закрыла сделку по продаже своих российских активов менеджменту в лице Sverige International Holdings AB (бенефициаром значится гражданин Швеции Стром Юн-Улов Патрик). В параметр сделки вошли четыре завода: три в Ленинградской области и один в Москве, уже при новом владельце "Каппа Рус" купила Окуловскую бумфабрику в Новгородской области.

АО "Таркетт" - крупный производитель напольных покрытий, выручка за 2025 г. составила 19,3 млрд руб. Материнская компания - французская Tarkett SA.

"Онтэкс ру" - дочерняя компания международного производителя предметов личной гигиены для детей и женщин Ontex. В 2025 г. компания получила 10,3 млрд руб. выручки.

"Эивосис Пэкэджинг Кубань" - производитель пищевой упаковки из легких металлов, "дочка" голландской Sonoco Metal Packaging. У этой компании выручка в прошлом году составила 6,1 млрд рублей.

"Менсен Пакаджинг СНГ" - еще один производитель упаковки, владельцем является Menshen Beteiligungs-GmbH из Германии. Выручка за 2025 г. - около 1,4 млрд рублей.