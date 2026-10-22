Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что, поощряя одни западные компании, действующие в России и, наоборот, принимая жесткие меры в отношении других, Россия исходит из своих собственных интересов.

"Россия, принимая соответствующие решения, руководствуется исключительно собственными интересами и будет так делать и дальше", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя преференции в отношении американских компаний, намеренных работать в России, и передачу под внешнее управление активов ряда европейских компаний.

Песков отметил: "Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию".

"Европейцы делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий", - добавил он.