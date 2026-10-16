Побережье Новороссийска очищено от нефтепродуктов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Специалисты завершили уборку нефтепродуктов в прибрежной зоне Новороссийска (Краснодарский край), обнаруженных в ходе мониторинга, сообщает пресс-служба горадминистрации в своем телеграм-канале в пятницу.

"Работы по ликвидации нефтепродуктов с прибрежной зоны завершены. Незначительные выбросы нефтепродуктов были устранены на территории пляжа "Абрау-бич" и селе Мысхако. В общей сложности зачищены около 300 метров береговой линии", - говорится в сообщении.

К уборке нефтепродуктов привлекались 53 человека и 6 единиц техники.

"Мониторинг состояния пляжей и всей береговой линии будут продолжены, и в случае обнаружения новых выбросов специалисты и волонтеры немедленно приступят к ликвидации", - отмечает пресс-служба.

14 октября на побережье в Новороссийске были обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов. По данным министерства ГО и ЧС региона, зафиксированные в ходе мониторинга береговой линии в Новороссийске выбросы не являются нефтепродуктами из танкера, горевшего у побережья Черного моря в октябре.