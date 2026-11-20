В Новороссийске ограничили подачу воды из-за аварии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Новороссийске ограничили водоснабжение из-за прорыва магистрального водопровода и работ на реконструированных участках Троицкого группового водопровода, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Аварийные бригады устраняют порыв магистрального водопровода на улице Сакко и Ванцетти. Также ограничение водоснабжения необходимо для проведения плановых работ по переключению реконструированных участков Троицкого группового водопровода", - говорится в сообщении.

Для координации всех задействованных служб развернут оперативный штаб. Ресурсоснабжающие организации работают в режиме повышенной готовности.

На время ремонта во внутригородских районах организуют подвоз воды по заявкам жителей.

"После завершения всех работ перед наполнением резервуаров проведут промывку системы и только потом возобновят подачу воды в дома", - сказано в сообщении.

Городской "Водоканал" предупреждал, что ремонт на водоводе должны завершить до 20:00 по Москве.

Судя по открытым источникам, на август 2026 года постоянное население Новороссийска составляло 533 650 человек.