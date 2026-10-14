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Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены в Новороссийске

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены в Новороссийске, но они не связаны с пожаром на танкере в акватории Черного моря, произошедшим в октябре, сообщил оперативный штаб региона.

"По данным министерства ГО и ЧС региона, выбросы, зафиксированные в ходе мониторинга береговой линии в Новороссийске, не являются нефтепродуктами, перевозимыми танкером, пострадавшим в октябре", - говорится в сообщении.

Пробы взяты на анализ, состав и происхождение нефтепродуктов уточняются.

К уборке береговой линии привлечены 42 человека, сотрудники "Кубань-СПАС", Новороссийской муниципальной службы спасения. Кроме того, задействовано 11 единиц техники.

Оперштаб уточняет, что мониторинг экологической обстановки в муниципалитетах ведется круглосуточно. На текущий момент значительных выбросов нефтепродуктов на береговую линию, а также крупных нефтяных пятен на поверхности морской акватории не зафиксировано.

Накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске для предупреждения чрезвычайной ситуации, источником которой может стать разлив нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в акватории Черного моря.

"В результате атак безэкипажными катерами 6 октября 2026 года на морские суда в акватории Черного моря произошли аварии. В связи со сложившейся обстановкой возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации регионального характера в границах муниципальных образований Краснодарского края городской округ город-курорт Геленджик, округ город-герой Новороссийск, источником которой явиться разлив нефтепродуктов", - говорилось в документе.

Как сообщалось, вечером 6 октября судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами у побережья Черного моря, атака привела к открытому горению нефти в акватории моря. 7 октября в Минтрансе сообщили, что открытое горение на танкере ликвидировано.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что специалисты Морспасслужбы не нашли подтверждения информации о разливе нефтепродуктов в Черном море у берегов Краснодарского края, появившейся после пожара на танкере.

Новороссийск Черное море Краснодарский край
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