Лавров посетит Бахрейн 18 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Бахрейн 18 октября, где примет участие в переговорах в формате Россия-Совет сотрудничества государств Персидского залива, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"18-го октября в Манаме Сергей Лавров примет участие в девятом раунде стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива на уровне глав внешнеполитических ведомств", - сказала она.

Министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в зоне Персидского залива. На полях заседания Лавров проведет ряд двусторонних встреч, добавила Захарова.