БПЛА атаковали дата-центр VK в Ленобласти

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Центр обработки данных (ЦОД) холдинга VK в Ленинградской области подвергся атаке бепилотников, сообщила компания.

"На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме", - говорится в сообщении холдинга.

VK - крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. Владеет соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", новостной платформой "Дзен", "Почтой Mail" и "Облаком Mail". Компания также развивает национальный мессенджер Max, музыкальные и видеосервисы, сервисы для общения и знакомств, образовательные платформы, игровую площадку и ряд других. Также в её портфеле - набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов.

Ранее в воскресенье губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 95 беспилотников над регионом, зафиксировано падение обломков на жилые дома и ЛЭП.