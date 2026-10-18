Нефтяной терминал в Петербурге подвергся атаке беспилотников

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Беспилотники атаковали нефтяной терминал и объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов в воскресенье утром.

"В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах и на территории "Петербургского нефтяного терминала". В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб координирует деятельность городских служб, отметил Беглов.