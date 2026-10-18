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Движение по центральному участку ЗСД в Петербурге возобновлено

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге возобновлено движение транспорта по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) до Васильевского острова, которое перекрывали после атаки БПЛА в воскресенье.

"Движение на участке от набережной реки Екатерингофки до улицы Шкиперский проток открыто в обоих направлениях. В двух правых полосах по направлению движения на юг в районе вантового моста через Корабельный фарватер движение ограничено. Ведутся дорожные работы", - говорится в сообщении ЗСД в мессенджере Mах.

Утром в городском комитете по транспорту сообщили о закрытии центрального участка ЗСД при движении от набережной Екатерингофки до улицы Шкиперский проток на Васильевском острове и в обратном направлении "в связи с атакой БПЛА".

В ночь на воскресенье в Петербурге отражена массированная атака БПЛА. По данным губернатора Александра Беглова, один человек погиб, пять пострадали. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома. Возникли возгорания на территории "Петербургского нефтяного терминала", нефтебазы "Ручьи" и промышленных складов в Колпинском районе.

Петербург ЗСД
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