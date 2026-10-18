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Лавров заявил, что Москва делает вывод, что Зеленский не хочет переговоров

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия делает вывод, что Владимир Зеленский (президент Украины - ИФ) не хочет переговоров, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Многократно, даже когда достигалось, - в целом ряде случаев по предложению президента США, - понимание между Москвой и Киевом о том, что давайте двигаться вперед, есть какие-то понимания о возобновлении переговоров, на следующий день после появления таких оптимистичных ожиданий Украина обязательно вытворяла что-нибудь совершенно неприемлемое и отвратительное, по большому счету, прежде всего удары по гражданским целям. У нас только один вывод: не хочет Зеленский переговоров, он уже не раз их срывал", - сказал он журналистам в Манаме.

По его словам, "то, что Зеленскому не хочется даже продвигаться к договоренностям, это очевидно".

"Видимо, потому что он понимает, что любая договоренность, которая будет приемлема для России, для Соединенных Штатов, будет означать конец его режима и его персонально", - добавил министр.

Лавров отметил, что дизельная сделка, о которой было объявлено после последнего разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа - "это вопрос, который касается Москвы и Вашингтона".

"Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение, - ну это уже не из области энергетической безопасности, это из области самопиара и клоунады очередной", - добавил министр.

Манама Украина Владимир Зеленский МИД РФ Сергей Лавров
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