Лавров заявил, что Москва благодарна странам Персидского залива за взвешенную позицию по Украине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона признательна арабским государствам Персидского залива за взвешенную позицию по Украине, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поблагодарили наших коллег за их взвешенную, объективную позицию по украинским делам, пробрифинговали их о том, как разворачивается ситуация на данном этапе", - сказал он на пресс-конференции в Манаме.

Лавров отметил: " особую благодарность высказали усилиям целого ряда стран Залива, которые выступают посредниками спокойно, по-деловому, без рекламы в решении целого ряда гуманитарных вопросов, включая воссоединение детей с семьями, включая обмен военнопленными и включая обмен телами погибших".