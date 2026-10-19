Песков заявил, что РФ, США и Китай признают возможность проведения встречи на саммите АТЭС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможной трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая продолжается, хотя окончательное решение еще не принято.

"Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи", - сказал Песков изданию The Wall Street Journal.

6 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что практическая проработка трехсторонней встречи президентов РФ Владимира Путина, США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина еще не начиналась, но об этой идее знают все три лидера.