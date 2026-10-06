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Проработкой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Практическая проработка трехсторонней встречи президентов РФ Владимира Путина, США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина еще не начиналась, но об этой идее знают все три лидера, заявили в Кремле.

"Практического обсуждения на этот счёт пока ещё не было, но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе, все о ней знают - и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему", - заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам во вторник на брифинге, отвечая на вопрос "Интерфакса", поступали ли какие то дипломатические сигналы от китайской стороны об организации трехсторонней встречи лидеров РФ-США-КНР на саммите АТЭС.

Он отметил, что "такой практической проработкой этой встречи пока ещё никто не занимался". "Но, конечно же, поскольку саммит АТЭС принимает китайская сторона, то я предполагаю, что в начале наши китайские друзья разошлют всем участникам проект-программы саммита, и в этой программе, очевидно, будут какие-то специальные "окна" и для двусторонних встреч, и, возможно, и для трёхсторонней", - сказал помощник президента РФ.

Подробно изложенной программы этого саммита, пояснил Ушаков, пока российская сторона не видела. "А после этого, очевидно, китайские друзья будут предлагать какие-то возможности, в том числе и для двухстороннего контакта. Об этом, кстати, договоренность достигнута. Наш лидер встретится с председателем КНР, это точно. Но в какое время, какое окно будет для этого выбрано в графике самого саммита, пока сказать трудно", - сказал он.

И добавил: "То же самое и о трехсторонней встрече, если Трамп подтвердит свое участии, пока, не знаю, по-моему, подтверждения еще стопроцентного нет, но от этого будет зависеть и возможность проведения встречи в трехстороннем формате. Но инициатором (подтверждения трёхсторонней встречи -ИФ), конечно же, выступит хозяин".

АТЭС Юрий Ушаков Си Цзиньпин Владимир Путин Дональд Трамп
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Проработкой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался

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