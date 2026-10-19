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Еще один очаг пастереллеза выявлен в личном подсобном хозяйстве в Приморье

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Заболевание пастереллезом выявлено в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) еще в одном муниципалитете Приморского края, введен карантин, соответствующее распоряжение опубликовано в реестре правовых актов правительства региона в понедельник.

"Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением заболевания пастереллезом разных видов в личном подсобном хозяйстве на территории Михайловского муниципального округа Приморского края", - говорится в документе.

Личное подсобное хозяйство, где выявлено заболевание, расположено в селе Ляличи. Утвержден план по ликвидации эпизоотического очага пастереллеза и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории края.

Как сообщалось, в сентябре и октябре заболевание скота пастереллезом было выявлено в ЛПХ в Надеждинском, Октябрьском, Уссурийском округах округах.

В селе Запроточный Октябрьского округа было изъято 125 коров и 105 баранов. Власти сообщили, что владелец хозяйства завез животных без проверки ветеринарных служб, скот не был зарегистрирован и идентифицирован.

Пастереллез - бактериальная инфекция, которая характерна для сельскохозяйственных и домашних животных, диких зверей и птиц. Заболеваемость среди людей регистрируется редко.

Приморье
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