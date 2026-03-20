В нижегородском личном хозяйстве ввели карантин по пастереллезу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Комитет ветеринарии Нижегородской области ввел карантин в одном из личных подсобных хозяйств, где зафиксировано заболевание животных пастереллезом.

"В одном из ЛПХ Пильнинского муниципального округа у двух коров подтвержден диагноз пастереллез. Приказом комитета на ЛПХ наложен карантин, в рамках оздоровительных мероприятий проводится дезинфекция, дератизация и дезинсекция помещений, где содержались животные", - говорится в сообщении.

Ведется вакцинация восприимчивых животных, инициированы дополнительные лабораторные исследования, ежедневный клинический осмотр.

Изъятие животных не планируется.

По данным комитета, единичные случаи данного заболевания регистрировались на территории региона в 2020, 2021 и 2023 годах.

Пастереллез -острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Pasteurella. Поражает домашний скот, птиц и диких животных. Заболевание развивается достаточно быстро и без принятия соответствующих мер может привести к летальному исходу.

Из-за заболевания домашнего скота пастереллезем введен режим ЧС в Новосибирской области. Сообщалось, что пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выехавший в регион, назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.

Новости по теме

Новости

Путин назначил в новый состав Центризбиркома пять членов, включая Эллу Памфилову

Суд передал государству активы экс-главы Заксобрания Иркутской области на 11,2 млрд руб.

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов

ЦБ обсуждает с регуляторами внесение всех банков в "белый список" сайтов

В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

 В ЦБ назвали внешние условия и изменения бюджетной политики факторами неопределенности для ДКП

Меры по ограничению возвращения в РФ глобальных контейнерных линий могут утвердить в 2026 году

Новосибирским фермерам пообещали субсидировать закупки нового скота на 40-50%

Банк России подтвердил прогноз инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%

Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

 Росавиация планирует сертификацию Ил-114 в мае, SJ-100 в июле, МС-21 - в октябре

Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке

 Дума рассмотрит проект об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян в приоритетном порядке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 930 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8736 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
