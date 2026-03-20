В нижегородском личном хозяйстве ввели карантин по пастереллезу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Комитет ветеринарии Нижегородской области ввел карантин в одном из личных подсобных хозяйств, где зафиксировано заболевание животных пастереллезом.

"В одном из ЛПХ Пильнинского муниципального округа у двух коров подтвержден диагноз пастереллез. Приказом комитета на ЛПХ наложен карантин, в рамках оздоровительных мероприятий проводится дезинфекция, дератизация и дезинсекция помещений, где содержались животные", - говорится в сообщении.

Ведется вакцинация восприимчивых животных, инициированы дополнительные лабораторные исследования, ежедневный клинический осмотр.

Изъятие животных не планируется.

По данным комитета, единичные случаи данного заболевания регистрировались на территории региона в 2020, 2021 и 2023 годах.

Пастереллез -острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Pasteurella. Поражает домашний скот, птиц и диких животных. Заболевание развивается достаточно быстро и без принятия соответствующих мер может привести к летальному исходу.

Из-за заболевания домашнего скота пастереллезем введен режим ЧС в Новосибирской области. Сообщалось, что пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выехавший в регион, назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.