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Режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота отменен в Новосибирской области

Режим ЧС из-за заболеваний домашнего скота отменен в Новосибирской области
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Режим ЧС, введенный из-за заболеваний домашнего скота в Новосибирской области, отменен, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

"Отменить режим функционирования чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный постановлением правительства Новосибирской области от 16 февраля 2026 года", - говорится в постановлении.

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Постановление о введении режима ЧС утрачивает силу, уточняется в документе.

Ранее в Минсельхозе региона сообщили о снятии карантинных ограничений, введенных в Новосибирской области из-за пастереллеза у сельскохозяйственных животных. "В связи с этим мясо животных, в том числе говядина, а также иная продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона", - отмечали в ведомстве.

По данным пресс-службы Минсельхоза, перемещение сельскохозяйственных животных по территории Новосибирской области разрешено под контролем ветеринарных специалистов. Для перемещения животных и продуктов животноводства за пределы региона ветслужба проводит работу "по восстановлению статуса регионализации Новосибирской области".

Как сообщалось, власти региона ожидают изменения статуса по регионализации к 30 июня.

Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области пастереллезом и бешенством в регионе был введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, сейчас изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.

Новосибирская область
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