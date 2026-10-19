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Все зампреды кабмина РФ продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов президента

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Все вице-премьеры РФ продолжат работу на своих должностях до выхода соответствующих указов президента Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В понедельник утром премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве, которые получили поддержку Путина. В соответствии с Конституцией РФ глава кабинета министров направил на утверждения в Госдуму данные кандидатуры.

Так, кандидатура Олега Кожемяко предложена на должность зампреда правительства - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе; Андрея Никитина - на должность зампреда правительства РФ; Ирины Окладниковой - на должность зампреда правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ; Антона Силуанова - на должность зампреда правительства РФ - министра финансов РФ; Дмитрия Ядрова - на должность министра транспорта РФ.

В соответствии с федеральным конституционным законом "О правительстве Российской Федерации" Государственная дума рассматривает представления председателя правительства РФ по кандидатурам в течение недели со дня их внесения.

Дмитрий Песков
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