Пресс-секретарь Мишустина объяснил появление должности вице-премьера по финансам

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Появление должности вице-премьера, курирующего финансовые вопросы, отражает важность бюджетного баланса и финустойчивости в условиях внешнего давления, заявил директор департамента пресс-службы и референтуры правительства - пресс-секретарь премьера Борис Беляков, комментируя анонсированные ранее в понедельник перестановки в кабмине.

"В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение. Этим обусловлено появлением в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы", - сказал он.

По словам Белякова, глава Минфина Антон Силуанов, который выдвинут на новую должность, "имеет в этой сфере огромный опыт и продолжит курировать финансы, совмещая должности заместителя председателя правительства и министра финансов".