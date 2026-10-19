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В Кремле объяснили повышение министра финансов до уровня вице-премьера

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Повышение министра финансов РФ до уровня вице-премьера связано с необходимостью дальнейшего обеспечения макроэкономической стабильности в России, заявили в Кремле.

"Вы понимаете, какой период мы проходим с нашей экономикой, и задача продолжения обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, лишний раз повышает роль министерства финансов. Это и бюджетная дисциплина, и все остальное", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, с чем связано усиление позиций Минфина, исходя из предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кадровых перестановок в правительстве.

Ранее кабинет министров сообщил о том, что Мишустин направил в Госдуму предложения по изменению кадрового состава правительства. В частности, в структуре правительства появится новая должность - вице-премьера - министра финансов. На этот пост предложена кандидатура действующего главы Минфина Антона Силуанова.

У Пескова также уточнили, чем обусловлена необходимость совмещения должности вице-премьера и министра финансов.

"В нынешний период, конечно, необходима дополнительная координация, финансовая дисциплина. И с точки зрения вице-премьера, который по распределению полномочий курирует несколько ведомств и подразделений, конечно, это будут расширенные полномочия у Антона Силуанова", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства предложена кандидатура первого заместителя министра финансов Ирины Окладниковой.

Как отметил Песков, "Минфин в любой стране - это критически важное министерство".

Он также подчеркнул, что "ротационные процессы в правительстве - это абсолютно нормальное явление, и председатель правительства инициирует те изменения, которые он считает необходимыми для продолжения эффективной деятельности".

Дмитрий Песков Антон Силуанов Михаил Мишустин
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