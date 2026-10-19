Прокуратура проведет проверку в связи с неплановой посадкой самолета S7 в Омске

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту посадки на запасной аэродром воздушного судна авиакомпании "Сибирь", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса N7099 по маршруту Новосибирск - Махачкала экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о посадке на запасной аэродром. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что посадка произведена благополучно в международном аэропорту Омск-Центральный. На борту самолета находились 176 пассажиров.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало по факту инцидента доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Уточняется, что посадка самолета прошла в штатном режиме. На борту, помимо 176 пассажиров, находилось восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Следователи проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, добавила пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал в понедельник сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана.

Воздушное судно резко изменило курс и направилось в сторону российской границы.