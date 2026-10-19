Поиск

Прокуратура проведет проверку в связи с неплановой посадкой самолета S7 в Омске

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту посадки на запасной аэродром воздушного судна авиакомпании "Сибирь", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса N7099 по маршруту Новосибирск - Махачкала экипажем воздушного судна по технической причине принято решение о посадке на запасной аэродром. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, а также в части соблюдения законодательства о безопасности полетов", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что посадка произведена благополучно в международном аэропорту Омск-Центральный. На борту самолета находились 176 пассажиров.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало по факту инцидента доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Уточняется, что посадка самолета прошла в штатном режиме. На борту, помимо 176 пассажиров, находилось восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Следователи проводят проверочные мероприятия, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, добавила пресс-служба межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing-737-800 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Махачкалу, подал в понедельник сигнал бедствия в воздушном пространстве Казахстана.

Воздушное судно резко изменило курс и направилось в сторону российской границы.

S7 Казахстан Омск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

 Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

 В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

Обязанности губернатора Приморья будет исполнять глава правительства края Щербина

Глава аппарата правительства Григоренко попросил о переходе на другую работу

Мишустин предложил на пост вице-премьера, полпреда в ДФО вместо Трутнева главу Приморья Кожемяко

Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

 Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

 Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

 Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

 ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

Россия не поддерживает немедленный запрет на автономное оружие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12425 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов