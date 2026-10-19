Дату рассмотрения кандидатур на должности 4 вице-премьеров и главы Минтранса выберут в понедельник

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил внеочередное заседание Совета Думы в понедельник, где определят порядок и дату рассмотрения кандидатур на должности четырех вице-премьеров и главы Минтранса, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Заседание состоится в 12 часов.

На заседании будут определены процедура и порядок рассмотрения вопросов об утверждении представленных председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатур на должности четырех заместителей председателя правительства РФ и министра транспорта РФ.

В понедельник утром премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве, которые получили поддержку Путина. В соответствии с Конституцией РФ глава кабинета министров направил на утверждения в Госдуму данные кандидатуры.

Так, кандидатура Олега Кожемяко предложена на должность зампреда правительства - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе; Андрея Никитина - на должность зампреда правительства РФ; Ирины Окладниковой - на должность зампреда правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ; Антона Силуанова - на должность зампреда правительства РФ - министра финансов РФ; Дмитрия Ядрова - на должность министра транспорта РФ.

В соответствии с федеральным конституционным законом "О правительстве Российской Федерации" Государственная Дума рассматривает представления председателя правительства РФ по кандидатурам в течение недели со дня их внесения.