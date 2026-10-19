Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

Министр транспорта РФ Андрей Никитин Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил назначить главу Минтранса Андрея Никитина вице-премьером.

Как отметили в пресс-службе кабмина, в новой должности Никитин будет курировать в том числе транспортный комплекс.

На пост министра транспорта вместо Никитина предложена кандидатура Дмитрия Ядрова, который сейчас возглавляет Росавиацию.

Предложения о кадровых перестановках в правительстве поддержал президент Владимир Путин - они будут внесены на утверждение Госдумой.

Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве. В 2001 г. закончил Государственный университет управления, доктор экономических наук. В 2000-2011 гг. Никитин работал на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе в группе компаний "Рускомпозит". В 2011-2017 гг. - генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В феврале 2017 г. был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, в сентябре победил на выборах главы региона.

В феврале 2025 г. Никитин стал заместителем министра транспорта РФ, в этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса, разработку стратегии его развития. В июле того же года занял пост министра, сменив скончавшегося незадолго до этого Романа Старовойта.

В сентябре от должности "транспортного" вице-премьера был освобожден Виталий Савельев. Соответствующий президентский указ был подписан в связи с избранием Савельева депутатом Госдумы. Позднее Савельев был избран заместителем председателя Госдумы от фракции "Единая Россия".

Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства". Рабтал на различных должностях в "Государственной корпорации по организации воздушного движения". В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры. В сентябре 2023 года возглавил Росавиацию.