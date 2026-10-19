Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

Игорь Галась Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Суммарная стоимость изымаемых активов первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася и членов его семьи в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры составляет почти 1 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом искового заявления.

Галась занимает пост вице-губернатора Кубани с 2015 года, с 2025 года – должность первого вице-губернатора. За период с 2007 по 2025 год им получен доход от трудовой деятельности в размере 41,6 млн рублей, с которых был уплачен налог в 13%. Вместе с тем, как сообщали ранее в пресс-службе объединенной пресс-службы судов региона, в период замещения публично значимых должностей он не соблюдал антикоррупционные обязанности, приобретая имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи. Кроме того, лично и через подконтрольных доверенных лиц неправомерно участвовал в осуществлении предпринимательской деятельности.

С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода Галась приобретал и регистрировал активы на близких родственников и доверенных лиц: бывшую супругу, дочь, сына, своих родителей, родителей бывшей супруги, нынешнюю супругу и ее отца. Игнорируя запрет на осуществление предпринимательской деятельности, преследуя цель приумножения личного капитала и его легализации, он привлек к реализации бизнес-проектов своего тестя, имеющего статус индивидуального предпринимателя и опыт работы в сфере строительства. Далее он обеспечил формирование материально-технической базы, оформленной на имя Спирина А.И. (тестя - ИФ), которым без привлечения денежных средств участников долевого строительства и кредитов возведен многоквартирный дом в станице Каневская Краснодарского края.

В дальнейшем жилые и нежилые помещения, входящие в состав многоквартирного дома, отчуждены ответчиками по реальным возмездным сделкам, что позволило создать видимость легального источника дохода, вовлечь его в коммерческий оборот путем приобретения новых активов. Полученные доходы вложены как в личное имущество (движимое и недвижимое), так и в новые коммерческие инициативы.

"В результате за более чем восемнадцатилетний период замещения публично значимых должностей Галасем, его родственниками и доверенными лицами приобретены права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн рублей, часть из которых к настоящему времени отчуждена путем заключения реальных возмездных и мнимых сделок, направленных на сокрытие имущества. Денежные средства, полученные от продажи такого имущества, обращены в свою пользу и в пользу близких лиц", - сообщил источник, знакомый с иском.

Так, на родственников вице-губернатора были зарегистрированы более 20 квартир, расположенных в Краснодарском крае, жилые и нежилые помещения на Кубани, в Ростове-на-Дону, Москве, земельные участки в Краснодаре и Геленджике, автомобили и машиноместа.

По мнению Генпрокуратуры, сформированные активы являются продуктом коррупционного поведения Галася, в связи с чем подлежат изъятию в целом, независимо от того, в какой части затраты на их приобретение могли быть произведены на законные доходы. Имущество, приобретенное в результате нарушения антикоррупционных стандартов, подлежит обращению исключительно в доход государства.

Как сообщалось, на минувшей неделе Ленинский районный суд Краснодара принял к производству исковое заявление об обращении в доход РФ имущества, принадлежащего семье Галася и связанным с ним лицам. Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях первого заместителя губернатора региона.

Суд рассмотрит требования обратить в доход РФ объекты недвижимого имущества, а также денежные средства, составляющие эквивалент стоимости отчужденного имущества, принадлежавшего ответчикам.

Судом по иску приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста и запрета на распоряжение имуществом.

Как сообщается на сайте администрации Краснодарского края, Галась в 1997 году поступил на службу в налоговую инспекцию по Староминскому району. В 2001 году назначен начальником финансового управления администрации Староминского района. В том же году стал руководителем финансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Староминском районе. Здесь работал до 2007 года.

После перешел на должность заместителя руководителя департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края. В 2012 году назначен министром экономики Краснодарского края, а 21 октября 2015 года утвержден заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края, курирующим финансово-экономический блок. В октябре 2025 года он был назначен первым заместителем главы региона, по-прежнему курируя экономику и финансы.