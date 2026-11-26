Суд изъял в доход РФ активы первого вице-губернатора Кубани Галася на 970 млн руб.

Игорь Галась Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Краснодара в четверг удовлетворил требования Генпрокуратуры России и постановил обратить в доход РФ имущество, принадлежащее первому вице-губернатору Краснодарского края Игорю Галасю, его семье и связанным с ним лицам суммарно на 970 млн рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

"Рассмотрев материалы гражданского дела, суд обратил в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, а также денежные средства, составляющие эквивалент стоимости отчужденного имущества, принадлежавшего ответчикам", - говорится в сообщении.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Согласно сообщению, поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях вице-губернатора. Установлено, что в период замещения публично значимых должностей Галась приобретал имущество, стоимость которого превышала законные доходы его семьи, а также лично и через подконтрольных доверенных лиц неправомерно участвовал в осуществлении предпринимательской деятельности. С целью сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода он приобретал и регистрировал активы на близких родственников и доверенных лиц.

"В результате за более чем восемнадцатилетний период замещения публично значимых должностей Галасем, его родственниками и доверенными лицами приобретены права на 63 объекта движимого и недвижимого имущества общей рыночной стоимостью более 970 млн рублей, часть из которых к настоящему времени отчуждена путем заключения реальных возмездных и мнимых сделок, направленных на сокрытие имущества", - поясняет пресс-служба.

Соистцами в деле выступали Росимущество и Федеральная служба судебных приставов. Ответчиками фигурируют 14 физлиц, в качестве третьих лиц заявлены ООО "Городской курорт Ростов-на-Дону" (Москва, через ООО УК "Термолэнд" принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду "Родные просторы") и администрация Краснодарского края.

Как сообщается на сайте администрации региона, Галась в 1997 году поступил на службу в налоговую инспекцию по Староминскому району края. В 2001 году назначен начальником финансового управления администрации Староминского района. В том же году стал руководителем финансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Староминском районе. Здесь работал до 2007 года.

После он перешел на должность заместителя руководителя департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края. В 2012 году назначен министром экономики региона, а 21 октября 2015 года утвержден заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края, курирующим финансово-экономический блок. В октябре 2025 года он был назначен первым заместителем главы региона, по-прежнему курируя экономику и финансы.