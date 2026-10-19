Пулково вернулся к штатному расписанию после атаки БПЛА

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пулково вернулось к работе в штатном режиме, сообщает пресс-служба аэропорта.

Он ограничивал работу 18 октября из-за налета БПЛА на Петербург. Атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры и Петербургский нефтяной терминал.

"Возможны дальнейшие корректировки расписания по решениям перевозчиков. Просим уточнять статус рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта", - говорится в сообщении.

В 2025 году пассажиропоток Пулково составил 20,8 млн человек, что примерно соответствовало показателю 2024 года (20,9 млн человек). На внутренних рейсах аэропорт обслужил 15,9 млн пассажиров (16,7 млн человек в 2024 году), на международных - 4,9 млн пассажиров (4,2 млн человек).

Базовый перевозчик петербургского аэропорта - авиакомпания "Россия".