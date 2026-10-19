Поиск

Пулково вернулся к штатному расписанию после атаки БПЛА

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Пулково вернулось к работе в штатном режиме, сообщает пресс-служба аэропорта.

Он ограничивал работу 18 октября из-за налета БПЛА на Петербург. Атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры и Петербургский нефтяной терминал.

"Возможны дальнейшие корректировки расписания по решениям перевозчиков. Просим уточнять статус рейсов на официальных ресурсах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта", - говорится в сообщении.

В 2025 году пассажиропоток Пулково составил 20,8 млн человек, что примерно соответствовало показателю 2024 года (20,9 млн человек). На внутренних рейсах аэропорт обслужил 15,9 млн пассажиров (16,7 млн человек в 2024 году), на международных - 4,9 млн пассажиров (4,2 млн человек).

Базовый перевозчик петербургского аэропорта - авиакомпания "Россия".

Петербург Пулково
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

 Изымаемые активы вице-губернатора Кубани Галася оценены почти в 1 млрд рублей

В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

 В Эвенкию Красноярского края, где возникли перебои с продуктами, доставили партию продовольствия

Обязанности губернатора Приморья будет исполнять глава правительства края Щербина

Глава аппарата правительства Григоренко попросил о переходе на другую работу

Мишустин предложил на пост вице-премьера, полпреда в ДФО вместо Трутнева главу Приморья Кожемяко

Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

 Никитин выдвинут на пост вице-премьера, глава Росавиации - на пост министра транспорта

Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

 Силуанов вновь будет совмещать министерский пост с вице-премьерским

Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

 Путин поддержал предложения Мишустина по кадровым перестановкам в правительстве

ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

 ФСБ сообщила о задержании жительницы Крыма, собиравшей информацию о ПВО полуострова

Россия не поддерживает немедленный запрет на автономное оружие
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12425 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3929 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов