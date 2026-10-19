Глава Минздрава отметил изменение в обществе отношения к бодипозитиву

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Борьба с ожирением, которым по некоторым данным к 2050 году будет страдать почти две трети населения Земли, является ключом для снижения бремени других неинфекционных заболеваний, заявил на XXI Национальном конгрессе терапевтов министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня поменялась привнесенная в общественное мнение форма бодипозитива. И сегодня уже можно откровенно говорить и называть вещи своими именами: не лишним весом, а у пациента имеется ожирение, и мы должны четко ему, соответственно, давать рекомендации по лечению ожирения", - сказал он.

"Ожирение занимает одну из лидирующих позиций, опережая многие другие угрозы (здоровью - ИФ). (...) Ожирение ведет ко многим проблемам во всех странах мира. И по прогнозу к 2050 году 60% взрослых и почти треть детей может иметь избыточный вес и ожирение", - сказал глава Минздрава.

В числе причин ожирения он назвал, в частности, рост калорийности рационов, низкая физическая активность, факторы пищевой промышленности, которая создает сильные предпосылки.

"Десять ложек сахара съесть зараз даже ребенок сможет с трудом, до если эти десять ложек сахара растворяются в напитке газированном... И они продаются в большом количестве на сегодняшний день и употребляются. Модифицированные продукты, по сути дела, создают достаточно высокий риск", - сказал Мурашко. Потребление ультрапереработанных продуктов также ведет к повышению веса человека. "Снижение (количества часов - ИФ) физкультуры в школах, стресс, ухудшение сна, - все это, конечно, дополнительные факторы (увеличения веса - ИФ)", - добавил министр.

"Поэтому борьба с ожирением - это ключ к снижению бремени остальных хронических неинфекционных заболеваний", - заключил Мурашко.

Экономический ущерб от хронических неинфекционных заболеваний из-за "недожитой" жизни населения России в экономически активном возрасте оценивается примерно в 4% ВВП, говорится в его презентации.