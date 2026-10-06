В регионах РФ против гриппа вакцинировались более 11,6 млн человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Свыше 11,6 млн человек привились от гриппа в регионах России; кампания по вакцинации продолжается, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В субъектах Российской Федерации продолжается кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 11,6 млн граждан", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора во вторник.

На 40-й неделе текущего года в России зарегистрировано свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели.

По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии - 98,5%, из них риновирусы - 53%, парагрипп -14,5%, а также вирусы гриппа - 1,5%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что вакцинация от гриппа - один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

Также Роспотребнадзор в период сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендует по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, ограничить контакты при появлении признаков недомогания, при первых симптомах респираторного заболевания оставаться дома и обращаться за медпомощью.