Поиск

В регионах РФ против гриппа вакцинировались более 11,6 млн человек

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Свыше 11,6 млн человек привились от гриппа в регионах России; кампания по вакцинации продолжается, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В субъектах Российской Федерации продолжается кампания по вакцинации против гриппа, в рамках которой уже привито свыше 11,6 млн граждан", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора во вторник.

На 40-й неделе текущего года в России зарегистрировано свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели.

По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии - 98,5%, из них риновирусы - 53%, парагрипп -14,5%, а также вирусы гриппа - 1,5%, среди которых есть находки A(H1N1), B и C, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что вакцинация от гриппа - один из самых эффективных способов защиты от заболевания. Прививку особенно важно сделать людям из групп риска: часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями, такими как болезни легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения и ожирение. В зону повышенного риска также входят маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

Также Роспотребнадзор в период сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендует по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, ограничить контакты при появлении признаков недомогания, при первых симптомах респираторного заболевания оставаться дома и обращаться за медпомощью.

Роспотребнадзор COVID-19
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ночь на вторник в сторону Московского региона летело 650 БПЛА

Число атаковавших Москву беспилотников превысило 80

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на юге Камчатки, пострадавших нет

 Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на юге Камчатки, пострадавших нет

Количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 57

Число летевших на Москву дронов выросло до 28

На подлете к Москве сбито 13 БПЛА

Внуково и Домодедово приостановили работу

Шереметьево не принимает и не отправляет самолеты

 Шереметьево не принимает и не отправляет самолеты

Внуково и Домодедово работают по согласованию

Роспотребнадзор сообщил о спокойной обстановке в Иркутской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12110 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3838 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов