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Роспотребнадзор заявил о прекращении роста показателя ожирения среди детей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В РФ удалось остановить рост показателя ожирения среди детей, в первую очередь среди младшего возраста, однако среди взрослых пока эту проблему решить не удается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы сумели остановить рост ожирения среди детей, в первую очередь, среди младшего школьного возраста, за счет серьезнейших комплексных мер, которые принимает государственная организация питания детей и контроля за продукцией для детского питания. А вот в старшем возрастах, в значимом возрасте, эту проблему решить пока не удается", - сказала Попова журналистам на площадке форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Отвечая на вопрос о том, нужно ли для улучшения ситуации вводить какие-то запреты на отдельные продукты или усилить пропаганду здорового питания, Попова отметила, что для этого нужно проводить работу с детьми и формировать у них привычки здорового пищевого поведения.

Роспотребнадзор Анна Попова
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