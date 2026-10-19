Ветеранам труда будут выдавать цифровые удостоверения на "Госуслугах"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минтруда предлагает дать возможность ветеранам труда подтверждать свой статус при помощи цифровой версии удостоверения на Едином портале госуслуг, сообщило ведомство.

"Предлагаемое решение расширит возможности использования цифровых услуг. Многодетными семьями, пенсионерами и гражданами с инвалидностью сформировано уже более 4,7 млн цифровых удостоверений. Теперь такая возможность появится и у ветеранов труда. Цифровая версия документа более удобна и практична в использовании. Для подтверждения своего льготного статуса ветерану труда нужно будет просто предъявить QR-код в электронном виде на экране мобильного устройства", - заявил глава министерства Антон Котяков.

Разработанный Минтрудом соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 3 ноября.

Для получения цифрового удостоверения ветеранам, которым уже установлен льготный статус, достаточно будет дать согласие на его формирование в личном кабинете на "Госуслугах". "Это позволит автоматически сформировать цифровой документ с уникальным QR-кодом, который будет отображаться в личном кабинете гражданина с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах" и в национальном мессенджере Max", - сказали в Минтруда.

Подтверждение льготных статусов может потребоваться, например, при посещении музеев, выставок, получения права льготного проезда в общественном транспорте и других мер поддержки, напомнили в министерстве.