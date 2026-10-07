Юрлицам разрешат регистрацию по официальному адресу электронной почты

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Юридические лица получат возможность при регистрации указывать не физический адрес, а адрес в электронной почтовой системе, которая создается в соответствии с принятыми недавно поправками в закон "О почтовой связи", что позволит сэкономить на арендных платежах, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Когда готовили закон о "Почте России", получили много предложений. Одно из них - разрешить регистрацию бизнеса по электронному адресу в государственной электронной почтовой системе для официальной переписки. Подготовили соответствующий законопроект. Он будет опубликован для общественного обсуждения", - сообщил он журналистам на форуме "Цифровые решения".

Это новация позволит бизнесу сэкономить на аренде и упростить официальную коммуникацию, отметил вице-премьер.

По действующему законодательству для официальной коммуникации юрлица должны использовать физический адрес. В аппарате Григоренко пояснили, что для постановки на учет в ФНС в рамках законопроекта предлагается использовать домашний адрес руководителя, который при этом не будет отображаться в ЕГРЮЛ.

Самой идее регистрации по адресу электронной почты уже несколько лет. В 2023 году группа депутатов из фракций "Новые люди" и "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроекты о регистрации компаний и ИП по адресу электронной почты с использованием портала госуслуг. Свои предложения авторы идеи обосновывали тем, что с развитием информационных технологий все большее количество юрлиц перестает нуждаться в физическом адресе для осуществления своей деятельности. Правительство тогда дало на законопроекты отрицательные заключения, при этом подчеркнуло в отзыве, что сама идея на фоне развития цифровизации заслуживает внимания, но только после проработки концепции реализации.

Создание электронной почтовой системы предусмотрено законом "О внесении изменений в федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты РФ", принятым этим летом. Ранее на этой неделе Минцифры опубликовало проект постановления правительства, утверждающего положение об электронной почтовой системе, которая будет использоваться для отправки юридически значимых сообщений через "Госуслуги".

Оператором системы станет АО "Почта России", которое должно будет обеспечивать создание, развитие и эксплуатацию системы.

Предполагается, что в случае утверждения постановление вступит в силу с 1 марта 2027 года, а положения, касающиеся использования электронных почтовых ящиков, с 1 сентября.

Добровольная почта

Позднее в среду о подготовке законопроектов, предусматривающих возможность использования адреса электронной почты для связи с юридическим лицом, а также механизм перехода юрлиц на использование адреса электронной почты для связи с третьими лицами, сообщил Минфин.

Проекты ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса" и "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и отдельные законодательные акты РФ" опубликованы на портале regulation.gov.ru.

Обязанность использовать для связи с третьими лицами физический адрес часто является для компаний источником дополнительных расходов, предлагаемые изменения позволят сократить издержки юрлиц, которым не нужен офис и которые могут вести свою хозяйственную деятельность практически полностью в электронном виде, отметил Минфин.

Переход на использование адреса электронной почты будет добровольным с возможностью в любой момент отказаться от его использования в пользу традиционных форм взаимодействия (физический адрес).

Воспользоваться электронной почтой в качестве официального канала связи с третьими лицами смогут как вновь создаваемые, так и уже действующие юридические лица в форме ООО при соблюдении установленных условий. В частности, компания должна являться субъектом МСП, осуществлять нелицензируемые виды деятельности и не оказывать профессиональные услуги на финансовом рынке. Кроме того, руководитель компании должен проживать в России.

Госрегистрация юрлица, использующего для связи адрес электронной почты, будет осуществляться по месту жительства руководителя. Его адрес будет использоваться для постановки на учет в налоговом органе и определения подведомственности и подсудности при рассмотрении дел с участием юрлица.

Оба законопроекта должны вступить в силу с 1 января 2028 года.