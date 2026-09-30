Пациенты смогут предъявлять полис ОМС через мессенджер Max

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пациенты могут при обращении в медицинскую организацию предъявить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) через мессенджер Max , сообщили в Минздраве России.

"Полис ОМС можно предъявить через мессенджер Max . В сервисе "Цифровой ID" доступна его электронная версия, которую можно использовать при обращении в медицинскую организацию", - говорится в сообщении Минздрава в мессенджере Max в среду.

Он принимается наравне с бумажным или пластиковым полисом ОМС, уточнили в министерстве.

Кроме того, в национальном мессенджере Max россиянам доступны запись к врачу, закрытие больничных, а также телемедицинские консультации с медицинскими специалистами, добавили в Минздраве.