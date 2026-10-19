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Власти сообщили, что логистика поставок топлива в Севастополь практически стабилизирована

Власти сообщили, что логистика поставок топлива в Севастополь практически стабилизирована
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на продажу топлива сняли в Севастополе, удалось практически стабилизировать логистику его поставки в город, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник.

"Практически стабилизировалась ситуация с логистикой по бензину, поэтому с этого дня мы убрали ограничения (...). Ситуация сейчас такая, что у нас в принципе топлива достаточно для того, чтобы обеспечить его спокойную продажу на протяжении ближайшего периода. Будем рассчитывать, что эта логистика теперь будет у нас постоянно так организована", - сказал Развожаев на заседании правительства города.

По его словам, автозаправочные станции продают топливо без ограничений по объему с полуночи понедельника. Он уточнил, что сначала возник повышенный спрос на бензин марок Аи-92, Аи-95 и обычное дизельное топливо, которое продают по цене не выше 100 рублей за литр. К обеду на некоторых заправках указанное топливо закончилось, однако туда уже подвозят новые партии.

Михаил Развожаев Севастополь
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