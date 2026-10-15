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Свободная продажа топлива возобновляется в Севастополе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Свободная продажа топлива возобновляется в Севастополе с пятницы, систему выдачи QR-кодов на его покупку отменяют, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"С завтрашнего дня отменяем систему QR-кодов при покупке топлива. Бензин снова будет доступен в свободной продаже - при наличии", - написал Развожаев в своем канале в Max.

При этом сохраняется ограничение на продажу топлива по сниженной до 100 рублей за литр цене: в сети автозаправочных станций (АЗС) "ТЭС" можно приобрести бензин Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо, но с лимитом в 30 литров. На АЗС "Атан" - бензин Аи-95 с лимитом в 20 литров. На "ТЭС" также можно налить топливо в канистры с ограничением в 20 литров.

По словам губернатора, премиальные марки топлива отпускаются без ограничений.

Как сообщалось, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму. Система отпуска топлива по QR-кодам действовала в городе с начала июня, с 4 августа возобновилась свободная продажа на заправках сетей "Атан" и "ТЭС". С 11 августа в городе снова вернули продажу по QR-кодам - по ним отпускали непримиальные виды топлива по сниженной цене.

Михаил Развожаев Севастополь
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