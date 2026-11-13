В Севастополе пригрозили вернуть лимиты на продажу бензина из-за искусственного ажиотажа

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Власти Севастополя рассматривают возможность возвращения лимитов на продажу топлива на АЗС при образовании искусственного ажиотажного спроса на него, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Возникают ситуации, когда люди приезжают на заправки и покупают по 200, 300, 400 литров, чтобы запастись впрок. Обращаю ваше внимание: необходимости в этом нет? - написал он в мессенджере. - Если искусственный ажиотаж не будет снижаться, нам придется снова вводить ограничения, несмотря на стабильные поставки".

Губернатор подчеркнул, что проблем с поставками топлива в город нет, случаются только кратковременные и локальные перебои. Он призвал горожан заправляться в спокойном режиме.

Власти региона совместно с прокуратурой следят за ситуацией, чтобы предотвратить спекуляции.

22 мая в Севастополе ввели ограничения на продажу топлива, с 29 мая - в Крыму. В Севастополе летом топливо продавали по QR-кодам с ограничением от 20 до 40 литров на машину. 19 октября все ограничения на продажу топлива в Севастополе были сняли, в Крыму - продолжают действовать.