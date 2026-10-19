В Ростовской области введут двухуровневую систему оповещения об атаках

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Оперштаб Ростовской области с 19 октября ввел двухуровневый порядок оповещения о ракетной и беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Первый уровень - сохраняется информирование населения при помощи СМС и пуш-уведомлений, без включения сирен. Второй уровень - если поступил сигнал об опасности в конкретном муниципалитете или есть информация об отражении воздушного нападения, работе сил ПВО, нахождении БПЛА в воздухе", - написал он.

Сирены будут включаться по решению глав муниципалитетов. Они же обязаны разъяснить новый порядок оповещения населению.