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В Кузбассе усилили защиту промпредприятий от возможных атак

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Кузбассе после недавней атаки БПЛА в Омской области усилили защиту ряда промышленных предприятий от возможных атак беспилотников, сообщил в мессенджере губернатор региона Илья Середюк.

"Для Кузбасса рисков пока нет, но меры безопасности нам необходимо предпринимать. По ряду ключевых промышленных предприятий мы усилили внутриобъектовую защиту", - объяснил он.

По его словам, в регионе разрабатывается стандарт оснащения защитных сооружений, в том числе подвалов многоквартирных домов. Главам территорий было поручено привести их "в надлежащее санитарное состояние". Убежища необходимо обеспечить запасами воды.

Глава области считает, что опыт Кемерова, где в целях безопасности ввели запрет на въезд транзитных грузовых автомобилей, необходимо распространить на все муниципалитеты региона.

"Необходимо (муниципалитетам - ИФ) проанализировать возможность объездных дорог, сбрасывать транспорт подальше от ключевых производственных объектов", - подчеркнул Середюк и добавил, что нужно пересмотреть схему дорожного движения, чтобы запретить остановку и стоянку большегрузов вблизи критически важных объектов.

8 июля власти запретили въезд в Кемерово грузовых автомобилей, у которых нет путевого листа от местных компаний. На всех постах на шести въездах в город организован досмотр грузовых автомобилей.

6 июля в Омской области была объявлена беспилотная опасность. Губернатор Виталий Хоценко сообщал, что несколько беспилотников достигли северного промышленного узла Омска и был атакован Омский НПЗ.

Илья Середюк Кемерово Кузбасс Омская область Кемеровская область
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