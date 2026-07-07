Поиск

Кузбасс приводит в порядок убежища из-за возможных атак БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В муниципалитетах Кемеровской области приводят в порядок убежища для защиты жителей от возможных атак БПЛА, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

"Защитные меры реализуем заблаговременно, чтобы в нужный момент все было готово к отражению возможных атак. Эту работу ведем в круглосуточном режиме. Главная цель - обеспечить защиту для каждого кузбассовца, и в крупном городе, и в самом отдаленном поселении", - говорится в сообщении.

Губернатор пообещал, что информация о бомбоубежищах будет опубликована на сайте администрации Кузбасса.

"Связался с правительством Омской области, которая вчера отражала атаку беспилотников. Сегодня на основе полученной информации провел совещание с нашими силовиками. Поставил задачу максимально использовать опыт наших соседей и других регионов страны", - добавил Середюк.

6 июля в Омской области была объявлена беспилотная опасность. ПВО сбила над регионом беспилотники. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что был атакован Омский НПЗ.

Илья Середюк Кузбасс Омский НПЗ Омская область Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Режим техногенной ЧС регионального характера ввели в Херсонской области

Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген

 Визовые центры Словакии в РФ до конца лета не будут принимать документы на шенген

"Уральские авиалинии" обсуждают твердые контракты на поставку 10 самолетов МС-21

 "Уральские авиалинии" обсуждают твердые контракты на поставку 10 самолетов МС-21

Шохин считает, что ЦБ было бы неправильно повышать ставку из-за ситуации с топливом

 Шохин считает, что ЦБ было бы неправильно повышать ставку из-за ситуации с топливом

Число нейтрализованных на подлете к Москве БПЛА достигло 39

В России в I полугодии производство вина снизилось на 12,6%, водки - на 4%

Аэропорт "Внуково" возобновил работу

 Аэропорт "Внуково" возобновил работу

Пожар возник на промпредприятии в Калужской области после атаки БПЛА

Пропавшая в Магаданской области тургруппа найдена

 Пропавшая в Магаданской области тургруппа найдена

Почти тонну черной икры изъяли у браконьера в Хабаровском крае
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10377 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2928 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов