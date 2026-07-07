Кузбасс приводит в порядок убежища из-за возможных атак БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В муниципалитетах Кемеровской области приводят в порядок убежища для защиты жителей от возможных атак БПЛА, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

"Защитные меры реализуем заблаговременно, чтобы в нужный момент все было готово к отражению возможных атак. Эту работу ведем в круглосуточном режиме. Главная цель - обеспечить защиту для каждого кузбассовца, и в крупном городе, и в самом отдаленном поселении", - говорится в сообщении.

Губернатор пообещал, что информация о бомбоубежищах будет опубликована на сайте администрации Кузбасса.

"Связался с правительством Омской области, которая вчера отражала атаку беспилотников. Сегодня на основе полученной информации провел совещание с нашими силовиками. Поставил задачу максимально использовать опыт наших соседей и других регионов страны", - добавил Середюк.

6 июля в Омской области была объявлена беспилотная опасность. ПВО сбила над регионом беспилотники. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что был атакован Омский НПЗ.