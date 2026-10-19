Роспотребнадзор заверил, что принимает меры для предотвращения распространения оспы обезьян

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Все необходимые меры для своевременного выявления оспы обезьян и предотвращения ее распространения в РФ принимаются, гражданам рекомендуется соблюдать меры профилактики, а при недомогании после контакта с больными обращаться к врачам, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

В понедельник в больнице им.Боткина в Санкт-Петербурге "Интерфаксу" сообщили, что оспа обезьян подтвердилась у ранее госпитализированных туда пятерых пациентов. Ранее сообщалось, что пять человек, контактировавших с возможно инфицированным оспой обезьян, госпитализированы в Раменскую больницу в Подмосковье; затем еще пятеро были госпитализированы с подозрением на инфекцию в Петербурге.

"В РФ заблаговременно и на системной основе принимаются все необходимые меры для выявления инфекции. В рамках федерального проекта "Санитарный щит" во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль. В том числе используется АИС "Периметр", с помощью которой специалисты ведомства анализируют ситуацию в режиме реального времени и выявляют людей с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. (...) Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в РФ "в достаточном количестве имеются современные высокотехнологичные тест-системы, разработанные Роспотребнадзором". "Они позволяют в кратчайшие сроки эффективно выявлять вирус оспы обезьян, в том числе новые генетические варианты. Профильные инфекционные учреждения оснащены необходимым оборудованием, что позволяет своевременно выявлять и изолировать возможные завозные случаи", - сказали в пресс-службе.

"Роспотребнадзор информирует: во время зарубежных поездок гражданам следует избегать контактов с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и приматами, и тщательно соблюдать правила личной гигиены. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, загрязненными его биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения. Если вы контактировали с людьми, прибывшими из стран, где зарегистрированы случаи заболевания, и почувствовали недомогание, соблюдайте основные меры профилактики: носите маску и мойте руки", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве констатировали, что в мире продолжается распространение оспы обезьян. Эпицентром её распространения заболевания остаётся Африка.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи. При легком течении заболевание обычно проходит самостоятельно и длится от 14 до 21 дня.