Еще один случай оспы обезьян зафиксировали в Московской области

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Оспа обезьян диагностирована у пациента в Подмосковье, сообщает телеграм-канал Домодедовской центральной больницы.

"Еще один случай оспы обезьян выявлен в Московской области. Заболевший 50-летний мужчина, вернувшийся из туристической поездки в Барселону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациент почувствовал недомогание, повышение температуры и заметил характерные высыпания, после чего обратился к врачам. В настоящее время он проходит лечение, состояние его удовлетворительное.

Это уже четвертый зафиксированный случай данного заболевания за последний месяц.

В понедельник также сообщалось о госпитализации в инфекционное отделение Домодедовской центральной больницы 38-летнего мужчины с диагнозом "оспа обезьян". Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование для выявления источника заражения и контактных лиц.