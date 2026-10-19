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Оспа обезьян подтвердилась у пятерых человек, госпитализированных в Петербурге

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Оспа обезьян подтвердилась у ранее госпитализированных пятерых пациентов в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в больнице имени Боткина в понедельник.

"Состояние всех пациентов стабильное, легкой и средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пять человек, контактировавших с возможно инфицированным оспой обезьян, доставлены в Раменскую больницу в Подмосковье. Затем еще пятеро были госпитализированы с подозрением на инфекцию в Петербурге.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Петербург Подмосковье
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