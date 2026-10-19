Поиск

Умер ребенок, раненный при атаке БПЛА под Воронежем 28 сентября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В реанимации умер четырехлетний мальчик, который был ранен в ходе атаки БПЛА на пригород Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября", - написал он.

Сестра погибшего продолжает лечение.

28 сентября над Воронежской областью были сбиты 20 БПЛА. В результате падения беспилотника пострадали женщина и трое детей. Также в областном центре и пригороде были зафиксированы повреждения жилья и автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 октября 2026 года Военная операция на Украине
Воронеж Александр Гусев Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Яндекс" пока не просил о налоговой поддержке после атак на ЦОДы

Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы

Умер ребенок, раненный при атаке БПЛА под Воронежем 28 сентября

Ямпольская предложила отказаться от западной идеи раннего развития детей

 Ямпольская предложила отказаться от западной идеи раннего развития детей

РСТ не фиксирует отмен российскими туристами поездок во Францию из-за протестов

 РСТ не фиксирует отмен российскими туристами поездок во Францию из-за протестов

Москва не намерена отказываться от сотрудничества с Тегераном

Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

 Ozon с 1 декабря вводит плату с владельцев ПВЗ

Депутаты предложили ввести нулевую ставку НДС на детскую литературу

 Депутаты предложили ввести нулевую ставку НДС на детскую литературу

МВД предложило менять водительские права жителям новых регионов в упрощенном порядке

Оспа обезьян подтвердилась у пятерых человек, госпитализированных в Петербурге
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3932 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12427 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов