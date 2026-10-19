Умер ребенок, раненный при атаке БПЛА под Воронежем 28 сентября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В реанимации умер четырехлетний мальчик, который был ранен в ходе атаки БПЛА на пригород Воронежа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября", - написал он.

Сестра погибшего продолжает лечение.

28 сентября над Воронежской областью были сбиты 20 БПЛА. В результате падения беспилотника пострадали женщина и трое детей. Также в областном центре и пригороде были зафиксированы повреждения жилья и автомобилей.