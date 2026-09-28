В Воронежской области после ночной атаки БПЛА двое детей лежат в реанимации

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Воронежской области двое детей, пострадавших в результате ночной атаки БПЛА, находятся в реанимации, сообщил областной Минздрав.

"Один взрослый и один ребенок 2015 года рождения находятся в состоянии средней степени тяжести и проходят лечение в профильных отделениях медучреждений. Мальчик сначала отказался от госпитализации, однако врачи настояли на стационарном лечении. Еще двое несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Мальчику 2022 года рождения и девочке 2019 года рождения проведены операции", - говорится в сообщении.

Как говорил губернатор Александр Гусев, минувшей ночью и утром в понедельник над Воронежем и шестью другими муниципалитетами региона было нейтрализовано два десятка 20 БПЛА. В результате падения беспилотника пострадала женщина и трое детей. Также в областном центре и пригороде были зафиксированы повреждения жилья и автомобилей.