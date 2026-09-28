Трое детей и взрослый пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 20 беспилотников над регионом, пострадали четыре человека.

"Всего минувшей ночью и утром 28 сентября дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами региона было обнаружено и уничтожено около 20 беспилотных летательных аппаратов", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах в понедельник.

По его информации, в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, в том числе трое детей. Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также вследствие падения обломков БПЛА в Воронеже сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль.

Кроме того, в разных районах города и в пригороде фиксируются повреждения остекления и кровли в ряде многоквартирных и частных домов, посечены несколько автомобилей, добавил Гусев.