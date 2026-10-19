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"Литфонд" выставит на торги книгу 1901 года с иллюстрациями Билибина

Также с аукциона продадут фотопортреты Репина и Шаляпина

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Аукционный дом "Литфонд" представит на торгах 22 октября "первое детище" иллюстратора Ивана Билибина с инскриптом, уникальные фотопортреты художника-реалиста Ильи Репина и оперного певца Федора Шаляпина, а также многотомник "Живописная Россия", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукциона.

"22 октября Аукционный дом "Литфонд" проведет торги, на которые выставит редкие книги, автографы, фотографии, исторические документы и географические карты. Самым дорогим лотом обещает стать многотомная "Живописная Россия" под редакцией Петра Семенова со стартовой ценой 850 тысяч рублей", - сказали в "Литфонде".

Полное издание "Живописной России" состоит из 12 томов в 19 книгах, а на торги выставлен комплект из 11 томов в 18 книгах без десятого тома. В свое время на выпуск многотомника потратили 550 тысяч золотых рублей, поэтому ее считают одним из самых дорогих проектов в истории русского книгоиздания.

Другой книжный лот из каталога - экземпляр издания "Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке" с иллюстрациями Ивана Билибина (1901 год) по лидирующей ставке в 150 тысяч рублей.

На аукционе также будут представлены грампластика "Песни Владимира Высоцкого" с рисунком и автографом поэта по ставке от 55 тысяч рублей, а также сет-лист из 23 песен с концерта "Гражданской обороны", прошедшем в московском кинотеатре "Эльбрус" 12 октября 2002 года. Цена лота составляет 12 тысяч рублей.

Часть каталога посвящена фотографии, среди которых винтажный фото-автопортрет "Боксирующий" (1925 года) живописца, графика и плакатиста Владимира Лебедева по ставке в 150 тысяч рублей, подписной портрет художника Ильи Репина, выполненный Мироном Шерлингом (50 тысяч рублей) и три отпечатка портрета Федора Шаляпина, также с негатива Шерлинга (75 тысяч рублей).

Также "Литфонд" выставит кадры Леонида Брежнева в охотничьем хозяйстве Завидово в 1972 году (35 тысяч рублей.) и комплект из 47 фотографий визита советской правительственной делегации, в том числе Никиты Хрущева, в Финляндию в 1957 году (25 тысяч рублей).

Любителям советской истории и гастрономии аукцион предлагает заглянуть на правительственный банкет и приобрести приглашение на встречу Нового 1964 года в Кремле и меню приема по стартовой цене в 3 тысячи рублей.

В каталоге аукциона за 35 тысяч рублей также представлен артефакт из мира спорта - игровой хоккейный свитер председателя "Ночной хоккейной лиги" Владимира Потанина с 25 автографами звезд спорта, среди которых Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Андрей Коваленко и Сергей Бабинов.

Литфонд Федор Шаляпин Никита Хрущев Мирон Шерлинг Илья Репин Леонид Брежнев Иван Билибин
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