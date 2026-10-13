В Петербурге выставят на торги инкунабулу Аристотеля

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги 15 октября в Петербурге экземпляр книги "Взорваль" Алексея Крученых с иллюстрациями Казимира Малевича, карту мифической Гипербореи и том "Аристотеля" венецианского первопечатника Альда Мануция.

В топе лотов торгов представлена книжная редкость - раскрашенный экземпляр "Взорваль" Алексея Крученых, над художественным оформлением которого трудились Казимир Малевич, Николай Кульбин, Ольга Розанова, Натан Альтман, Наталья Гончарова. Общий тираж составил 450 экземпляров. Представленный экземпляр содержит ручную раскраску и сохранился в коллекционном состоянии. Стартовая ставка на лот составляет 1,2 млн рублей.

Еще один лот - инкунабула Аристотеля (раннее печатное издание его сочинений) - четвертый том пятитомника "Аристотель. Собрание сочинений", отпечатанный в Венеции 1 июня 1497 года по проекту венецианского первопечатника Альда Мануция (1449-1515). Реализация этого проекта требовала колоссальных усилий ввиду объема текстов и технических сложностей печати и стала важной вехой в гуманистической науке. Приобрести экземпляр можно по цене от 250 тысяч рублей.

Географический раздел торгов возглавляет знаменитый справочник эпохи Возрождения - "Космография или описание всех стран, владений и важнейших мест на всей земле..." немецкого космографа Себастьяна Мюнстера (1488-1552), выдержавший до 1650 года 46 переизданий. Экземпляр обладает высокой исторической и научной ценностью, продаж на российских торгах ранее не выявлялось, а стартовая цена составляет 700 тыс. рублей.

В 800 тысяч рублей в каталоге предстоящих торгов оценивается альбом "Виды Москвы, посвященные Его Величеству Александру I, Императору Всероссийскому, Королю Польскому и проч.", созданный художником Огюстом Кадолем с натуры в 1820-1823 годах и отпечатанный в Париже в 1825 году. Серия литографий восстановленной после пожара Москвы представлена во владельческой папке эпохи и является редчайшим памятником пушкинской поры.

Впервые на отечественном аукционном рынке появится "Описание северных земель" Герарда Меркатора (Амстердам, 1609 г.). По данным "Литфонда", это наиболее ценная карта из атласа Меркатора-Хондиуса, где Северный полюс представлен в виде архипелага из четырех островов с мифической горой в центре, напоминающей гору Меру из ведических сказаний, и впервые указан магнитный полюс Земли. При оценке европейскими аукционными домами экземпляров 1595 года в 25 000 евро, текущая ставка в "Литфонде" составляет 800 тыс. рублей.

Литературную классику на аукционе по стартовой ставке в 450 тысяч рублей представляет последняя прижизненная книга Николая Гоголя "Выбранные места из переписки с друзьями", вышедшая 31 декабря 1846 года (12 января 1847 года по новому стилю). Издание книги спровоцировало известное "Письмо к Гоголю" Виссариона Белинского.

В разделе классики также обращают на себя внимание редкое прижизненное "Полное собрание сочинений" Федора Достоевского 1865 года издания Федора Стелловского, дополненным самим автором (170 тыс. рублей), а также поэтический дебют Осипа Мандельштама - сборник "Камень" 1913 года (300 тысяч рублей).

Библиофильским украшением каталога стали памятники ленинградского авангарда из архива художника Льва Юдина (1903-1941) - самодельные книги-гармошки "Охтиньки!" (1938 год) и "Текущие дела" (1939 год) по лидирующим ставкам в размере 400 тысяч рублей за каждую.