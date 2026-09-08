Прижизненное издание "Полтавы" Пушкина и письмо Цветаевой выставят на торги

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Аукционный дом "Литфонд" выставит на торги письмо Марины Цветаевой, единственное прижизненное издание пушкинской "Полтавы" и полный комплектный экземпляр книги "Искусство военных флотов", сообщили в пресс-службе аукциона.

"Аукционный дом "Литфонд" проведет 10 сентября очередные торги редкими книгами, автографами, рукописями, историческими документами и фотографиями. Среди топ-лотов - рукописное письмо Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, прижизненное издание поэмы Александра Пушкина "Полтава" и редчайшие военно-исторические и старопечатные книги", - сказали в пресс-службе.

Всего в каталоге на этих торгах 500 лотов общей оценочной стоимостью более 30 млн рублей.

"Сентиментальным" лотом аукциона организаторы называют собственноручное письмо Марины Цветаевой и Сергея Эфрона на открытке, отправленной во время их свадебного путешествия в Палермо в 1912 году. Лот происходит из собрания известного литературоведа, историка литературы, библиофила и писателя Льва Мнухина (1938-2020). Стартовая цена за экземпляр составляет 1,25 млн рублей. В том же каталоге представлен еще один автограф поэтессы по цене в 500 тыс. рублей.

Раздел классической литературы на торгах представлен единственным отдельным прижизненным изданием поэмы Александра Пушкина "Полтава" (1829 г.). Шедевр отечественной поэзии торгуется с 1,05 млн рублей.

Еще один редкий лот аукциона - прижизненное издание повести Сергея Довлатова "Зона. Записки надзирателя" (Анн-Арбор, 1982 г.) по цене в 80 тыс. рублей. Экземпляр уникален наличием не только экслибриса владельца, но и собственноручного рисунка самого Довлатова на титульном листе.

Ценовой рекорд каталога принадлежит военно-морскому изданию: на торги выставят полный комплектный экземпляр книги "Искусство военных флотов..." французского иезуита Поля Госта, изданной в Санкт-Петербурге в 1764 году в переводе Ивана Голенищева-Кутузова - предка знаменитого фельдмаршала. Стартовая цена лота составляет 1,8 млн рублей, что делает его самым дорогим предложением аукциона.

Также на торгах представят памятник кириллического книгопечатания XVI века "Евангелие учительное" (ок. 1580-1582 гг.). В мировой библиографии известно всего 35 экземпляров и фрагментов этой книги, что делает ее раритетом музейного уровня. Начальная цена за этот лот на предстоящем аукционе составляет 500 тыс. рублей.