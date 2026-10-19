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В России 86 вузов закрыли план по целевому приему в 2026 году

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - План целевого приема в рамках приемной кампании 2026 года полностью выполнили 86 российских вузов, на 35 университетов больше, чем годом ранее, сообщили в Минобрнауки.

Кроме того, было подано 122 509 заявлений на целевое обучение, это на 17 736 больше, чем в прошлом году.

Средний балл ЕГЭ поступивших по целевой квоте вырос на 2,1 и в 2026 году составил 66,7 баллов, отметили в министерстве.

В 2026 году целевую квоту впервые устанавливали не в процентах, а в конкретных местах. Заказчик заранее определял, сколько специалистов ему нужно, по какой специальности, в каком вузе и на какой форме обучения. Через платформу "Работа в России" можно было отслеживать, какие заказчики разместили предложения, к кому поступили абитуриенты и чьи предложения оказались для них привлекательнее.

Минобрнауки ЕГЭ
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